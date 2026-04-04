04 апреля, 18:29

Желтый уровень опасности объявили в столичном регионе 5 апреля

В связи с усилением ветра в Москве и Подмосковье 5 апреля объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Предупреждение будет действовать с 9:00 до 21:00. Днем местами ожидаются порывы северо-западного ветра до 15 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что на следующей неделе москвичей ожидают осадки в виде дождя и мокрого снега, а также гололедица.

Согласно его прогнозу, большую часть понедельника, 6 апреля, столицу будет защищать антициклональный купол, который обеспечит переменную облачность и сухой воздух. Однако вечером с приближением теплого фронта небо затянут облака, и начнутся дожди.

Осадки продолжатся и ночью во вторник, 7-го числа, уточнил синоптик. Днем начнет прорываться холодная фронтальная система, на фоне которой местами к ливням добавится мокрый снег. Температура поднимется лишь до 6–9 плюсовых градусов.

