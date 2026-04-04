Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
04 апреля, 15:32

Транспорт

Электробусы нового поколения вышли на столичный маршрут № 702

Фото: Москва 24/Елена Мельникова

Инновационные электробусы КамАЗ поколения А5 начали курсировать на маршруте № 702 в Москве. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"На одно из направлений в ВАО вышел современный транспорт на электротяге. Электробусы будут доезжать до трех станций рельсового каркаса: к метро "Семеновская" и "Шоссе Энтузиастов", а также одноименной станции Московского центрального кольца", – подчеркнул заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Девять электробусов будут ходить по будням в четырех районах на востоке столицы. Они начнут курсировать на Соколиной Горе, в Перове, Измайлове и Ивановском. Теперь местным жителям станет комфортнее доезжать до образовательных и медицинских учреждений, парков и других точек притяжения.

Ранее в Москву поступили 100 новых электробусов ЛиАЗ-6274. Всего в городе уже работает 570 машин такой модели.

При создании новых моделей специалисты изучают предыдущие машины и отзывы пассажиров. Благодаря заказу электробусов развивается российская промышленность, поддерживается занятость в регионах.

Читайте также


транспортгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика