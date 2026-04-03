03 апреля, 12:00

Транспорт

Москва получила еще 100 новых электробусов

Фото: Москва 24/Елена Мельникова

100 новых электробусов ЛиАЗ-6274 поступили в Москву. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Экологичные электробусы ЛиАЗ-6274 российского производства заменяют автобусы на действующих маршрутах. Всего в городе уже работает 570 машин такой модели", – отметил вице-мэр.

Отмечается, что при замене всего одного автобуса электробусом выбросов углекислого газа в городе становится меньше более чем на 60 тонн в год. А бесшумный и плавный ход электротранспорта делает поездки более комфортными.

Столица получает электробусы с 2018 года, а с 2022-го приходит транспорт улучшенной комплектации. Например, освещение в них меняется в зависимости от времени – оттенок становится более теплым в 14:00.

На 18% увеличился указатель маршрута, расположенный спереди, поэтому пассажирам стало легче увидеть его заранее. В салоне расположен электрический обогреватель для поддержания комфортной температуры. Также вырос запас хода. При том же весе электробусы теперь могут проезжать до 90 километров без подзарядки.

Все новые машины соответствуют стандартам качества и безопасности. Они оборудованы разъемами для зарядки гаджетов, системой климат-контроля, медиаэкранами и кнопкой для остановок по требованию. Валидаторы позволяют оплатить проезд любым наиболее удобным способом.

Кроме того, общественный транспорт приспособили для маломобильных пассажиров. У них есть откидная аппарель и кнопки вызова водителя, который всегда поможет войти и покинуть электробус. Также специальная площадка позволяет ездить с велосипедами, колясками и крупным багажом.

Воздушная завеса при открытии дверей помогает сохранить необходимую внутри температуру для комфорта пассажиров. Во всех электробусах также есть видеокамеры – как внутри, так и снаружи.

Сейчас этот вид транспорта обслуживается на 12 площадках Мосгортранса. В прошлом году по столице начали курсировать новые электробусы КамАЗ-52222. Планировка салона у них изменилась, накопительная площадка стала на 15% больше. Также эффективнее стала работать климатическая система, а световые полоски указывают на открытие и закрытие дверей.

При создании новых моделей специалисты изучают предыдущие машины и отзывы пассажиров. Благодаря заказу электробусов развивается российская промышленность, поддерживается занятость в регионах.

Ранее в столице начали тестировать зарядные станции с пантографом инвертированного типа для городского электротранспорта.

Для испытания на крыше электробуса поколения А5 обычное токозарядное устройство заменили на контактные рельсы, а на зарядной мачте вместо токопередающего устройства установили пантограф инвертированного типа. Благодаря этим изменениям электротранспорт будет заряжаться быстрее.

