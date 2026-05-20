Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 14:53

Происшествия

Появилось видео с места обрушения балкона школы в Севастополе

Фото: МАХ/"РаZVожаев"

Кадры с места обрушения балкона школы в Севастополе появились в Сети. Соответствующее видео опубликовано на странице губернатора города Михаила Развожаева в мессенджере MAX.

На кадрах ролика виден общий вид места происшествия, а также фрагменты обрушившихся конструкций. Развожаев указал, что приехал на место ЧП, чтобы проконтролировать ситуацию. По словам губернатора, по факту инцидента проведут расследование, а все виновные будут наказаны.

"Отдельно хочу обратиться к родителям и самим ребятам: это выпускной класс. У всех были планы, впереди ЕГЭ, поступление в университеты. Мы обязательно подключимся к этой ситуации. Мы поможем каждому сдать экзамены и реализовать планы по поступлению, как только это позволит здоровье", – заверил он.

Видео: МАХ/"РаZVожаев"

Развожаев уточнил, чо обрушился козырек здания, который долгие годы приспосабливали и эксплуатировали как балкон. Сооружение не выдержало нагрузки в тот момент, когда туда вышли выпускники. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, одного оперируют.

"Все вопросы, касающиеся операций, лечения и реабилитации, буду держать на своем контроле", – добавил он.

Инцидент произошел в школе № 13 в поселке Кача в Нахимовском районе Севастополя. По предварительной информации, дети вышли на балкон, чтобы сделать фото. В результате конструкция рухнула. По информации местного Следственного комитета, пострадали 10 детей. Развожаев говорил о девяти.

Выяснилось, что образовательное учреждение было введено в эксплуатацию после прошлогоднего капремонта. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика