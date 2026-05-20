20 мая, 15:30

Политика

Началось неформальное чаепитие Путина и Си Цзиньпина

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин начали неформальную встречу с чаепитием. Она проходит в одном из залов Дома народных собраний в Пекине.

Беседа никак не регламентирована по времени, разговор будет проходить в закрытом режиме. На чаепитие приглашен узкий круг людей – по 4 человека с каждой стороны. Россию на встрече представят помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД России Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин и посол РФ в Китае Игорь Моргулов.

Такие встречи Путина с председателем КНР в рамках визитов в Китай уже стали традицией. Как ранее отмечал Ушаков, такой формат общения имеет особое значение. Он указывал, что встреча лидеров за чаем станет одним из важнейших мероприятий нынешней поездки Путина.

По словам помощника российского президента, представители РФ надеются, что встреча продлится "как можно дольше", ведь такой формат общения позволяет лидерам без протокола, по-дружески, откровенно и доверительно говорить на самые важные темы.

Владимир Путин находится в Пекине с официальным двухдневным визитом. Вместе с ним в столицу Китая отправились вице-премьеры Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко. Также в делегацию вошли 8 министров. Вместе с тем российского лидера сопровождают главы Центробанка, "Роскосмоса", "Росатома", "Росхима", "Новатэка", "Роснефти", "Газпрома", а также представители других крупнейших российских компаний и банков.

В ходе переговоров председатель КНР обратил внимание, что отношения между двумя странами удалось вывести на высокий уровень благодаря общей решимости и усилиям по укреплению политического взаимодоверия и стратегического сотрудничества. Путин, в свою очередь, подчеркнул, что локомотивом экономического сотрудничества Москвы и Пекина является взаимодействие в сфере энергетики.

