В России изменились правила провоза пауэрбанков в самолетах. Новые нормы опубликовала пресс-служба Минтранса в мессенджере MAX.

Теперь пауэрбанки запрещено заряжать во время полета, также нельзя провозить особенно мощные устройства. Пауэрбанк во время перелета должен находиться в доступном месте под контролем пассажира.

Вместе с тем регулируется емкость пауэрбанков, которые можно брать с собой на борт. Например, аккумуляторы до 100 Ватт-час можно провозить беспрепятственно, а перевозку батарей мощностью 100–160 Ватт-час необходимо согласовывать с авиакомпанией. Устройства емкостью более 160 Ватт-час к перевозке самолетами запрещены.

Кроме того, провозить аккумуляторы в багаже нельзя – пауэрбанки нужно обязательно брать в ручную кладь.

Пять российских авиакомпаний уже изменили правила провоза внешних аккумуляторов в соответствии с нормами Международной организации гражданской авиации (ICAO), которые распространяются на всю отечественную гражданскую авиацию.

Ранее Минтранс разработал новые федеральные авиационные правила, которые направлены на создание в стране суверенной системы поддержания летной годности гражданских воздушных судов. Проект призван усовершенствовать систему контроля безопасности полетов и повысить эффективность управления авиапарком. В случае принятия новые нормы вступят в силу 1 марта следующего года.