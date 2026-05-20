Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 15:25

Транспорт

В России изменились правила провоза пауэрбанков в самолетах

Фото: depositphotos/paulprescott

В России изменились правила провоза пауэрбанков в самолетах. Новые нормы опубликовала пресс-служба Минтранса в мессенджере MAX.

Теперь пауэрбанки запрещено заряжать во время полета, также нельзя провозить особенно мощные устройства. Пауэрбанк во время перелета должен находиться в доступном месте под контролем пассажира.

Вместе с тем регулируется емкость пауэрбанков, которые можно брать с собой на борт. Например, аккумуляторы до 100 Ватт-час можно провозить беспрепятственно, а перевозку батарей мощностью 100–160 Ватт-час необходимо согласовывать с авиакомпанией. Устройства емкостью более 160 Ватт-час к перевозке самолетами запрещены.

Кроме того, провозить аккумуляторы в багаже нельзя – пауэрбанки нужно обязательно брать в ручную кладь.

Пять российских авиакомпаний уже изменили правила провоза внешних аккумуляторов в соответствии с нормами Международной организации гражданской авиации (ICAO), которые распространяются на всю отечественную гражданскую авиацию.

Ранее Минтранс разработал новые федеральные авиационные правила, которые направлены на создание в стране суверенной системы поддержания летной годности гражданских воздушных судов. Проект призван усовершенствовать систему контроля безопасности полетов и повысить эффективность управления авиапарком. В случае принятия новые нормы вступят в силу 1 марта следующего года.

Минтранс России запретил заряжать пауэрбанки на борту самолетов

Читайте также


транспорттехнологии

Главное

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика