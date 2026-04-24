Минтранс разработал новые правила для повышения безопасности полетов

Минтранс России разработал новые федеральные авиационные правила (ФАП), направленные на создание в стране суверенной системы поддержания летной годности гражданских воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Проект правил вынесен на общественное обсуждение. Он призван усовершенствовать систему контроля безопасности полетов и повысить эффективность управления авиапарком. Нововведение вступит в силу 1 марта 2027 года.

По данным ведомства, после завершения масштабного перевода воздушных судов в национальный реестр государство берет курс на построение независимой, технологически зрелой системы поддержания летной годности. Новые правила должны выстроить единый национальный контур контроля и обеспечить долгосрочную безопасность гражданской авиации в условиях технологической и регуляторной самостоятельности.

Документ вводит дифференцированную систему требований с учетом максимальной взлетной массы воздушных судов и специфики их эксплуатации. Владельцы и эксплуатанты обязаны уведомлять уполномоченные органы о любых состояниях авиатехники, создающих угрозу безопасности полетов, не позднее 72 часов с момента выявления проблемы.

Также устанавливаются единые стандарты документации: детально регламентируется порядок ведения бортовой документации в бумажном и электронном виде с гарантией неизменности данных и возможностью аудита.

Ранее первый зампред комитета по экономической политике Надежда Школкина заявила, что размер разрешенной ручной клади в самолете "не должен зависеть от каких-либо факторов". Однако исполнительный директор отраслевого агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев считает, что установление единого размера ручной клади в самолете лишит пассажиров выбора условий перелета.

В Минтрансе в ответ на данное предложение заявили, что такая инициатива может привести к усложнению правил для пассажиров, так как она не учитывает технологическое разнообразие авиапарка и особенности бизнес-моделей перевозчиков.