17 апреля, 11:48

В Росавиации не увидели оснований для полного запрета пауэрбанков в самолетах

Оснований для полного запрета провоза пауэрбанков в самолетах на сегодняшний день нет. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Газета "Известия" ранее писала со ссылкой на отчет комиссии Уральского МТУ Росавиации, что ведомство рекомендовало Минтрансу запретить использование пауэрбанков в самолетах. Причиной тому стали инциденты с возгоранием устройств на борту.

Например, в феврале 2026 года пауэрбанк загорелся в салоне самолета "Уральских авиалиний", который следовал из Екатеринбурга в Стамбул. В результате возгорание удалось ликвидировать, но пассажир получил ожог пальца. Также были повреждены подушка кресла и привязной ремень.

В Росавиации отметили, что соответствующие ограничения на провоз таких устройств уже существуют, они регулируются международными требованиями по безопасной перевозке опасных грузов и внутренними правилами авиакомпаний.

"Мнение комиссии Уральского МТУ носит рекомендательный характер", – добавили в ведомстве.

В январе новые правила перевозки пауэрбанков и устройств с литий-ионными аккумуляторами на борту самолетов ввела Международная ассоциация воздушного транспорта. Их разрешено провозить только в ручной клади. Также во время полета строго запрещено заряжать их от бортовых источников питания.

