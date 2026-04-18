ТАСС: два заместителя главы ГУ ФССП в Москве задержаны за взяточничество

Фото: depositphotos/spaxiax

Суд в Москве избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для двух заместителей руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по столице – Сергея Хренова и Евгении Клименко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что столичный суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте обоих высокопоставленных чиновников ГУ ФССП по Москве в рамках уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере.

Ранее сотрудники ФСБ задержали двух руководителей департаментов администрации и вице-мэра Сочи. Поводом для задержания стала проверка на причастность к совершению противоправных действий.

Чиновики стали фигурантами уголовного дела по статье "Посредничество во взяточничестве". Размер взятки, по данным следствия, составляет 11 миллионов 750 тысяч рублей.