Постепенное потепление начнется в Московском регионе 21 апреля

Постепенное потепление начнется в Московском регионе во вторник, 21 апреля. К концу недели температура достигнет 14 градусов, рассказала ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, 20 апреля в Москве ожидаются температура до плюс 7 градусов и небольшие осадки.

"21 апреля облачная погода, небольшие осадки только местами. Ночью минус 2–3, днем уже плюс 10", – подчеркнула синоптик.

Метеоролог отметила, что в среду, 22 апреля, погода будет облачной с прояснениями. Столбики термометров покажут от 7 до 12 градусов. При этом 23-го числа прогнозируется кратковременный дождь.

Ранее москвичей предупредили о снеге с дождем и сильном ветре 19–20 апреля. По информации ГУ МЧС России по столице, в эти дни ожидается похолодание до нуля градусов и ниже, а также гололедица.

В связи с этим в ведомстве призвали автомобилистов снизить скорость и увеличить дистанцию, не делать резких маневров и не оставлять машины возле деревьев.

