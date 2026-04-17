Синоптик Макарова: снежного покрова в Москве 20 апреля не будет

Снежный покров не образуется в Москве в понедельник, 20 апреля. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала ведущий специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

Ранее синоптики заявляли о возможном формировании в этот день временного снежного покрова высотой от 2 до 5 сантиметров. Макарова указала, что снежный покров в столице появится, но гораздо позднее – во время следующей зимы.

"Нужно понимать, что мокрый снег ожидается в столице в плюсовую погоду, и он будет падать на уже чуть-чуть прогретую землю, а значит, снежный покров не образуется", – объяснила специалист.

Даже если мокрый снег окажется очень сильным, он все равно быстро растает на глазах у москвичей, резюмировала Макарова.

При этом в ближайшее время в столице ожидается резкое похолодание. Уже в воскресенье, 19 апреля, столбики термометров в Москве днем могут показать 7–9 градусов тепла. В понедельник в дневные часы ожидается от 6 до 11 градусов, а ночью будет от 0 до 5 градусов тепла. Со вторника столбики термометров по ночам могут достигать отрицательных значений.

