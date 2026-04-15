15 апреля, 12:35

Общество

Сильные дожди накроют Московский регион в третьей декаде апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В середине третьей декады апреля по Московскому региону пройдут достаточно сильные дожди. Об этом в беседе с Москвой 24 сообщил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

При этом период похолодания на стыке второй и третьей декад закончится, и температура будет подниматься выше плюс 10 градусов, отметил он.

Что касается текущей недели, добавил синоптик, тепло в столице и области задержится до субботы, 18 апреля. Несмотря на дожди, температура составит от плюс 13 до плюс 18 градусов. Будет облачно, но без значительных осадков.

По словам Ильина, в среду и четверг, 15–16 апреля, возможны прояснения. В воскресенье, 19 апреля, вновь придут дожди. Температура ночью составит от 0 до плюс 5 градусов, а в дневные часы столбики термометров будут находиться на отметке плюс 8–13 градусов. При этом в ночь на понедельник и вторник, 20 и 21 апреля, в Подмосковье могут вернуться небольшие заморозки.

Специалист обратил внимание, что сейчас давление в столичном регионе находится в пределах нормы. В среду оно составляет порядка 751–755 миллиметров ртутного столба, а к субботе будет понижаться и достигнет 745–747 миллиметров ртутного столба. Снова оно начнет расти в начале следующей недели.

Ветер в среду дует с северо-востока со скоростью 6–11 метров в секунду, добавил Ильин. Затем он изменится на юго-восточный и южный, но скорость сохранится в пределах 5–10 метров в секунду. В субботу он немного стихнет.

Ранее горожан призвали пересесть на общественный транспорт в связи с непогодой. В столичном Дептрансе предупредили, что из-за дождя поездка на личном автомобиле может занять больше времени. Водителей попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не пользоваться мобильным телефоном за рулем.

Дождь будет продолжаться в столице до вечера 15 апреля

Читайте также


Главное

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

Как нельзя лечить храп?

Россияне перестали спать в одной кровати из-за сильного храпа одного из партнеров

Помимо аллергии, которая вызывает отек слизистой, причины храпа могут быть самыми разными

Читать
закрыть

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

