Сильные дожди накроют Московский регион в третьей декаде апреля

В середине третьей декады апреля по Московскому региону пройдут достаточно сильные дожди. Об этом в беседе с Москвой 24 сообщил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

При этом период похолодания на стыке второй и третьей декад закончится, и температура будет подниматься выше плюс 10 градусов, отметил он.

Что касается текущей недели, добавил синоптик, тепло в столице и области задержится до субботы, 18 апреля. Несмотря на дожди, температура составит от плюс 13 до плюс 18 градусов. Будет облачно, но без значительных осадков.

По словам Ильина, в среду и четверг, 15–16 апреля, возможны прояснения. В воскресенье, 19 апреля, вновь придут дожди. Температура ночью составит от 0 до плюс 5 градусов, а в дневные часы столбики термометров будут находиться на отметке плюс 8–13 градусов. При этом в ночь на понедельник и вторник, 20 и 21 апреля, в Подмосковье могут вернуться небольшие заморозки.

Специалист обратил внимание, что сейчас давление в столичном регионе находится в пределах нормы. В среду оно составляет порядка 751–755 миллиметров ртутного столба, а к субботе будет понижаться и достигнет 745–747 миллиметров ртутного столба. Снова оно начнет расти в начале следующей недели.

Ветер в среду дует с северо-востока со скоростью 6–11 метров в секунду, добавил Ильин. Затем он изменится на юго-восточный и южный, но скорость сохранится в пределах 5–10 метров в секунду. В субботу он немного стихнет.

Ранее горожан призвали пересесть на общественный транспорт в связи с непогодой. В столичном Дептрансе предупредили, что из-за дождя поездка на личном автомобиле может занять больше времени. Водителей попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не пользоваться мобильным телефоном за рулем.

