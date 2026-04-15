15 апреля, 07:58

Общество

Минувшая ночь стала самой теплой в Москве для 15 апреля в XXI веке

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Прошедшая ночь стала самой теплой в Москве для 15 апреля в XXI веке. Минимум температуры составил 8,5 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, теплые ночи в столичном регионе продержатся почти до конца недели.

"В ночь на воскресенье (19 апреля. – Прим. ред.) по области местами температура приблизится к нулевой отметке, а первой ночью новой недели будут возможны заморозки", – подчеркнул синоптик.

Леус отметил, что самым теплым местом в Подмосковье стали Черусти, где столбики термометра показали 10,8 градуса.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал, что осадки будут идти в Москве в течение всей недели. При этом 16 апреля температура повысится до плюс 14–16 градусов. В пятницу и субботу, 17–18 апреля, столицу снова накроют дожди. Однако температура останется высокой – плюс 12–17 градусов.

В свою очередь, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил о похолодании в столице в субботу и воскресенье, 18–19 апреля. Он также указал, что заморозки могут наблюдаться в ночные часы, особенно по области.

Каспийский циклон принес в Москву ливни, грозы и ветер

