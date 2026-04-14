14 апреля, 17:19

Половодье в Москве прошло штатно

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Половодье в Москве завершено, оно прошло штатно. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

По словам заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, уровень рек на всей водосборной территории снижается, поэтому специалисты перевели гидротехнические сооружения на обычный режим работы.

15 водохранилищ были заполнены до необходимых для обеспечения столицы водой отметок. Уточняется, что водохранилища Москворецкой системы заполнились на 83%, Вазузской – на 86%, Волжской – на 81%.

Готовились к половодью в столичном регионе заблаговременно. Специалисты смотрели на запасы снега и проверяли водохранилища, гидроузлы, канализации и водосточную сеть. Был проработан особый регламент, в котором прописаны все действия, которые должны выполнять соответствующие подразделения.

В пресс-службе напомнили, что вода в Московский регион поступает со всех 15 водохранилищ. Общая площадь водосборной территории составляет 50 тысяч квадратных метров. Запасы формируются благодаря естественному притоку весной и в период дождей.

Ранее в Москве прошли учения по безаварийному прохождению паводка. В мероприятиях участвовали свыше 3 тысяч человек столичной сводной мобильной группировки и около 500 единиц новой техники. Они отработали способы и варианты взаимодействия городских и оперативных служб.

