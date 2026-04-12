Весенний паводок в Московской области пошел на спад

Весенний паводок пошeл на спад в Подмосковье, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам Леуса, фаза спада половодья наблюдается почти на всех реках региона. В частности, на реке Оке в районе Серпухова и Коломны уровень воды упал на 32–55 сантиметров. На остальных реках Московской области уровень снижения воды не превышает 20 сантиметров.

Вода повысилась лишь на реках Исконе и Северке. Кроме того, остаются подтопленными 10 участков дорог в Луховицах и 2 – в Воскресенске. Также в Луховицах и Домодедове подтопило по одному мосту.

На следующей неделе в Москву вернется теплая погода, и к ее концу воздух прогреется до плюс 17 градусов – это соответствует климатической норме первых дней мая, отмечали синоптики.

