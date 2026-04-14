14 апреля, 12:24

Дожди ожидаются в Москве в течение недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дожди ожидаются в Москве в течение всей недели, осадков не будет только в четверг, 16 апреля. Об этом RT заявил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По его словам, во вторник, 14 апреля, температура будет не выше плюс 8–10 градусов. Дожди накроют столицу во второй половине дня. Формироваться осадки начнут с 12:00 до 15:00.

Также дождь ожидается в ночь на среду, 15 апреля, и местами днем. Столбики термометров поднимутся до отметки плюс 13–15 градусов в Москве. В области температура воздуха в этот день составит около плюс 10–15 градусов, добавил синоптик.

Ильин добавил, что 16 апреля температура повысится еще немного – до плюс 14–16 градусов. В пятницу и субботу, 17–18 апреля, столицу снова накроют дожди. При этом температура останется высокой – плюс 12–17 градусов.

По словам специалиста, в воскресенье, 19 апреля, немного похолодает – до плюс 7–10 градусов, а атмосферное давление опустится до 750 миллиметров ртутного столба. Однако заморозков ночью можно не ждать.

Ранее в Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Предупреждение действует 14 апреля с 09:00 до 21:00. По информации синоптиков, в регионе ожидаются семибалльные порывы ветра.

