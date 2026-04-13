Первая весенняя гроза возможна в столице 14 апреля

Первая весенняя гроза с вероятностью более 50% может накрыть столицу уже во вторник, 14 апреля. Об этом в беседе с Агентством "Москва" сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Синоптик пояснила, что во вторник над Москвой начнет формироваться кучевая облачность, при которой вероятность возникновения грозы возрастает. При этом может выпасть порядка 8 миллиметров осадков.

Тем временем в столице началось цветение березы, однако из-за похолодания этот процесс замедлится. Благодаря дождям, которые пришли в город на прошлой неделе, пыльцевые зерна осядут на почву и аллергикам станет немного легче.

При этом снега жители Москвы и области могут больше не ждать до осени. Временный снежный покров, сформированный на днях, уже сошел.