13 апреля, 12:21

Общество

Первая весенняя гроза возможна в столице 14 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Первая весенняя гроза с вероятностью более 50% может накрыть столицу уже во вторник, 14 апреля. Об этом в беседе с Агентством "Москва" сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Синоптик пояснила, что во вторник над Москвой начнет формироваться кучевая облачность, при которой вероятность возникновения грозы возрастает. При этом может выпасть порядка 8 миллиметров осадков.

Тем временем в столице началось цветение березы, однако из-за похолодания этот процесс замедлится. Благодаря дождям, которые пришли в город на прошлой неделе, пыльцевые зерна осядут на почву и аллергикам станет немного легче.

При этом снега жители Москвы и области могут больше не ждать до осени. Временный снежный покров, сформированный на днях, уже сошел.

Синоптики заявили об отступлении циклона, принесшего в Москву "зимнюю погоду"

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от болезней и травм в дачный сезон?

Нередко проблемы со здоровьем у дачников связаны с хроническими заболеваниями

При этом ольшинство травм так или иначе связаны с нарушением техники безопасности

Читать
закрыть

Почему Орбан проиграл на выборах в Венгрии?

Партия "Тиса", которую возглавляет Петер Мадьяр, получила парламентское большинство на выборах 12 апреля

Виктор Орбан не уходит из политики – он становится оппозицией

Читать
закрыть

Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
закрыть

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
закрыть

