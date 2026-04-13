Ночные заморозки возможны в Московском регионе на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичном регионе на текущей неделе ожидаются ночные заморозки до минус 2 градусов. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

По словам синоптика, во вторник, 14 апреля, возможен дождь, местами умеренный. Температура в Москве составит порядка плюс 9–10 градусов. В Подмосковье столбики термометров могут опуститься ниже.

Цыганков добавил, что температура в ночное время составит от 0 до плюс 5 градусов. Заморозки могут быть зафиксированы в низких местах в области. Например, в Клину ночью столбики термометров будут находиться на отметке минус 1–2 градуса.

По данным специалиста, в среду – пятницу, 15–17 апреля, будет облачно и немного дождливо, повысится атмосферное давление. Температура при этом поднимется: плюс 1–6 градусов ночью и плюс 11–14 градусов днем.

Ранее синоптики сообщали, что теплая погода вернется в столицу уже к концу недели. В выходные, 18–19 апреля, воздух должен прогреться до плюс 17 градусов, что соответствует климатической норме первых дней мая.

Московский регион попрощался со снегом до осени. Временный снежный покров, который на днях отметили некоторые метеостанции Москвы и области, уже сошел.

