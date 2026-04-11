Самокаты и велосипеды на парковках столицы снова доступны для аренды

Электросамокаты и велосипеды вновь стали доступны для аренды в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что после небольшого периода похолодания погода в городе стабилизировалась. В связи с этим аренда самокатов и велосипедов была снята с паузы.

Арендовать самокат или велосипед могут те, кому уже исполнилось 18 лет. Для этого пользователям нужно пройти верификацию через Mos ID – аккаунт портала mos.ru.

Эта процедура, как пояснили в столичном Дептрансе, помогает не допускать детей к поездкам на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), а также позволяет быстрее выявлять нарушителей ПДД.

Ранее стало известно, что Минцифры и операторы сервисов кикшеринга Whoosh, "Юрент" и "Яндекс" прорабатывают внедрение системы верификации пользователей через "Госуслуги" в российских регионах. Подобные меры повысят безопасность на дорогах и снизят злоупотребление соответствующими сервисами.

