09 апреля, 18:10

Транспорт

Сервисы аренды самокатов и велосипедов временно закрыты из-за снегопада в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Сервисы аренды велосипедов и самокатов временно закрыты из-за снегопада в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Поездки в непогоду могут быть небезопасными. Сервисы аренды продолжат свою работу с возвращением теплой погоды. Также в департаменте призвали владельцев личных самокатов и велосипедов временно отказаться от поездок по городу и пересесть на общественный транспорт.

В свою очередь, пресс-служба "Велобайка" добавила, что из-за приостановки работы сервиса городского велопроката, все абонементы, купленные до текущего момента, будут заморожены. Время их действия будет продлено.

В столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что по прогнозам синоптиков, мокрый снег будет идти в Москве до конца дня 10 апреля. На дорогах в этот период не исключена гололедица, а 10-го числа с 03:00 и до конца дня возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

"Просим горожан быть внимательными в непогоду. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", – добавили в КГХ.

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий столичное управление МЧС РФ рекомендовало гражданам парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными за рулем, а также не оставлять детей без присмотра.

Из-за сильного ветра и гололедицы в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Владельцам автомобилей, которые успели заменить зимнюю резину на летнюю, рекомендовали в эти дни пользоваться общественным транспортом во избежание ДТП.

Пик похолодания в Москве ожидается 9 и 10 апреля. К 10-му числу высота снежного покрова может вырасти до 5 сантиметров. При этом 11 апреля поступление холодного воздуха в столицу уменьшится. Температура в городе составит 6–8 градусов выше нуля.

