24 мая, 20:20

"Спартак" обыграл "Краснодар" и завоевал Кубок России

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Московский "Спартак" одержал победу над "Краснодаром" в суперфинале Кубка России по футболу. Решающий матч прошел 24 мая на стадионе "Лужники" в Москве в присутствии 72 978 зрителей, что стало новым рекордом посещаемости финалов турнира.

Перед началом матча состоялась минута молчания в память о погибших при атаке ВСУ на Старобельский профессиональный колледж в ЛНР. В ночь на 22 мая украинские беспилотники ударили по учебному корпусу и общежитию, где находились 86 детей.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. На гол Пабло Солари, забитый на 37-й минуте, краснодарцы ответили ударом Дугласа Аугусто в ворота московской команды на 57-й минуте матча. В серии пенальти сильнее оказались «красно-белые» – 4:3. Для московского клуба этот трофей стал пятым в истории клуба.

Голкипер Илья Помазун из "Спартака", вышедший на замену специально под серию пенальти, впервые завоевал Кубок России – ровно через 32 года после того, как этот трофей в составе того же ФК выиграл его отец Александр Помазун.

Еще одним продолжателем династии стал полузащитник Игорь Дмитриев, чей отец Сергей Дмитриев побеждал со "Спартаком" в чемпионате России-1997, а ранее брал Кубок СССР с ЦСКА. Кроме того, красно-белые стали первым клубом, сумевшим завоевать Кубок России, пройдя через "путь регионов".

Кубок команде победителей вручали министр спорта Михаил Дегтярев и президент РФС Александр Дюков.

На фоне большого потока зрителей столичный Дептранс предупреждал о возможных ограничениях на станциях метро в районе "Лужников". Пассажирам рекомендовали заранее пополнить карту "Тройка" перед поездкой, чтобы избежать очередей после окончания матча.

Кроме того, были сокращены интервалы движения поездов МЦК. В этот день до 22:00 интервал движения "Ласточек" составит всего 4 минуты.

