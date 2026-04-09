Пик похолодания в Москве ожидается 9 и 10 апреля. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик назвал эти дни самыми холодными на этой неделе. По его словам, погода начнет улучшаться 11 апреля. Тогда, как указал метеоролог, в столице заметно потеплеет.

В Москве и Подмосковье на фоне ветра и гололедицы был объявлен желтый уровень погодной опасности. Период предупреждения, связанный с усилением северо-восточного ветра до 16 метров в секунду, будет действовать с 09:00 до 21:00 9 апреля.

В свою очередь, период предупреждения, связанный с гололедицей, будет действовать до 00:00 10 апреля. По прогнозам синоптиков, не исключены осадки в виде снега и дождя. Днем 9-го числа ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья, а также гололедица на дорогах.

