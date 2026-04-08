Высота снежного покрова может вырасти до 5 см в Московском регионе

Высота снежного покрова может вырасти до 5 сантиметров в Московском регионе в пятницу, 10 апреля. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"10-го числа небольшие, местами умеренные осадки, мокрый снег, снег, количество осадков – 1,3 миллиметра", – уточнила синоптик.

Метеоролог предупредила, что днем снег растает, так как воздух в регионе прогреется до 4–6 градусов тепла. При этом ночью столбик термометра опустится до минус 2 градусов.

В свою очередь, главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в мессенджере MAX указала, что средняя суточная температура воздуха в Москве еще соответствует апрельской. Однако, по ее словам, в четверг, 9 апреля, температурный фон вернется к показателям конца марта.

Синоптик напомнила, что с 10 марта по 6 апреля температурный режим в столице был выше нормы. Но ситуация изменилась 7 апреля, когда максимальная температура днем в Москве составила не более 8 градусов тепла, а сутки оказались холоднее нормы на минус 0,7 градуса.

По словам Поздняковой, теперь средняя суточная температура воздуха составит не более 2 градусов тепла. Она подчеркнула, что из-за плотных облаков 9 апреля в столице ожидается мокрый снег, снег с дождем и порывистый ветер.

При этом первая весенняя гроза ожидается в Москве лишь в конце апреля. Благоприятными условиями для этого является резкая смена температуры, например с теплой на холодную. Однако в настоящее время данное атмосферное явление в столице невозможно из-за недостаточно высоких температурных значений.

