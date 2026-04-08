08 апреля, 08:37

Общество

Высота снежного покрова может вырасти до 5 см в Московском регионе

Фото: Москва 24/Никита Симонов​

Высота снежного покрова может вырасти до 5 сантиметров в Московском регионе в пятницу, 10 апреля. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"10-го числа небольшие, местами умеренные осадки, мокрый снег, снег, количество осадков – 1,3 миллиметра", – уточнила синоптик.

Метеоролог предупредила, что днем снег растает, так как воздух в регионе прогреется до 4–6 градусов тепла. При этом ночью столбик термометра опустится до минус 2 градусов.

В свою очередь, главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в мессенджере MAX указала, что средняя суточная температура воздуха в Москве еще соответствует апрельской. Однако, по ее словам, в четверг, 9 апреля, температурный фон вернется к показателям конца марта.

Синоптик напомнила, что с 10 марта по 6 апреля температурный режим в столице был выше нормы. Но ситуация изменилась 7 апреля, когда максимальная температура днем в Москве составила не более 8 градусов тепла, а сутки оказались холоднее нормы на минус 0,7 градуса.

По словам Поздняковой, теперь средняя суточная температура воздуха составит не более 2 градусов тепла. Она подчеркнула, что из-за плотных облаков 9 апреля в столице ожидается мокрый снег, снег с дождем и порывистый ветер.

При этом первая весенняя гроза ожидается в Москве лишь в конце апреля. Благоприятными условиями для этого является резкая смена температуры, например с теплой на холодную. Однако в настоящее время данное атмосферное явление в столице невозможно из-за недостаточно высоких температурных значений.

Снежный покров высотой 1–2 см образуется в Москве 9 апреля

Читайте также


Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

