Трамп пообещал Ближнему Востоку "золотой век"

Фото: whitehouse.gov

Американский лидер Дональд Трамп назвал день объявления двухнедельного перемирия между США и Ираном ключевым для всего мира, заявив, что он поспособствует установлению "золотого века" в Ближневосточном регионе.

"Большой день для мира <...> Иран хочет, чтобы это произошло, ему надоело <...> Как и в США, на Ближнем Востоке также может наступить "золотой век"!" – написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

По словам главы Белого дома, Вашингтон окажет помощь в разрешении ситуации с судами в Ормузском проливе, а Военно-морские силы США будут находиться в регионе, чтобы убедиться, что "все пройдет хорошо".

США и Израиль объявили о начале полномасштабной военной операции против Ирана 28 февраля, нанеся удары по территории Исламской Республики. Тегеран, в свою очередь, выпустил ответные ракеты по еврейскому государству и американским базам в Персидском заливе.

В первый раз США выступили с предложением завершения конфликта в конце марта, передав Ирану план из 15 пунктов. Тогда Трамп предположил, что сделка между двумя странами может быть достигнута уже 6 апреля, однако в эту дату республика дала отрицательный ответ на предложение американской стороны.

Комментируя данную позицию, американский президент пригрозил уничтожить Иран за одну ночь. Более того, он указывал, что не считает уничтожение объектов гражданской инфраструктуры в Исламской Республике военным преступлением и не испытывает беспокойства по этому поводу.

Однако уже 8 апреля глава Белого дома анонсировал приостановку ударов по территории республики на две недели. Его решение поддержали и власти Израиля. Тегеран, в свою очередь, согласился открыть Ормузский пролив на данный срок, пояснив, что суда смогут проходить по каналу при координации с иранскими военнослужащими и с учетом технических ограничений.

