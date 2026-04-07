07 апреля, 06:58

Политика

Трамп заявил, что США могут полностью уничтожить Иран за ночь

Фото: whitehouse.gov

Американские войска могут полностью уничтожить Иран за одну ночь, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

"Всю страну можно уничтожить за одну ночь, и эта ночь может случиться уже завтра", – утверждает Трамп.

Ранее он заявил, что не считает уничтожение объектов гражданской инфраструктуры в Иране военным преступлением и не испытывает беспокойства по этому поводу.

По мнению американского лидера, настоящим военным преступлением является допустить, чтобы "нездоровая страна с безумным руководством" обзавелась ядерным оружием.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Новости мира: Иран отверг предложение США о 48-часовом прекращении огня

