Трамп заявил, что США могут полностью уничтожить Иран за ночь

Американские войска могут полностью уничтожить Иран за одну ночь, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

"Всю страну можно уничтожить за одну ночь, и эта ночь может случиться уже завтра", – утверждает Трамп.

Ранее он заявил, что не считает уничтожение объектов гражданской инфраструктуры в Иране военным преступлением и не испытывает беспокойства по этому поводу.

По мнению американского лидера, настоящим военным преступлением является допустить, чтобы "нездоровая страна с безумным руководством" обзавелась ядерным оружием.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.