06 апреля, 18:27

Иран ответил на предложение США и опроверг возможность перемирия

Фото: AP Photo/Vahid Salemi

Тегеран дал отрицательный ответ на предложение США, заявив, о невозможности перемирия. Об этом сообщило иранское государственное агентство IRNA.

Всестороннее рассмотрение американского предложения, переданного Пакистаном, заняло 2 недели. В Иране пояснили, что приоритетным является полная и длительная деэскалация конфликта и снятие санкций, а не его временная заморозка.

Кроме того, в ответе собраны требования Ирана, необходимые для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что полученный от Ирана ответ на предложение по сделке не является достаточно хорошим.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Тегеран ударил по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

В марте американская сторона передала Ирану план из 15 пунктов по завершению конфликта. Позднее президент Трамп заявлял, что сделка между Вашингтоном и Тегераном может быть достигнута уже 6 апреля.

