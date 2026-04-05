Трамп заявил о возможном заключении сделки между США и Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран могут достичь соглашения уже в понедельник, 6 апреля. Об этом он сообщил в социальной сети Social Truth.

Заявление прозвучало на фоне угроз в адрес Ирана. Американский лидер заявил, что вторник, 7 апреля может стать "днем мостов и электростанций", намекнув на возможные удары по критической инфраструктуре страны.

"Подобного этому не будет ничего! Откройте чертов пролив, <...> или будете жить в аду – просто смотрите!", – заявил Трамп.

Отдельно Трамп сообщил о спасении американского пилота, сбитого над Ираном. По его словам, операция проходила в горной местности с участием десятков самолетов, а сам военнослужащий получил серьезные ранения. Президент назвал произошедшее "пасхальным чудом" и анонсировал пресс-конференцию с военными в Белом доме 6 апреля.

3 апреля СМИ сообщили, что силы Ирана уничтожили американский истребитель. Журналисты уточнили, что пилот катапультировался, однако мог попасть в плен. В свою очередь, центральный штаб военного командования "Хатам аль-Анбия" сообщал об уничтожении истребителя F-35.

Позже СМИ указали, что поисковая операция США по спасению пилота сбитого истребителя провалилась. Они добавили, что один из вертолетов, участвовавший в мероприятии, был атакован иранскими ПВО неподалеку от границы и покинул зону операции.

Затем американские телеканалы заявили о спасении одного из двух членов экипажа истребителя. В рамках поисковой операции в центральных и юго-западных районах Ирана заметили самолет C-130 и два вертолета UH-60 Black Hawk.