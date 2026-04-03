Tasnim: операция США по спасению пилота сбитого над Ираном истребителя F-35 провалилась

Поисковая операция США по спасению пилота сбитого над Ираном истребителя F-35 провалилась. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.

По данным СМИ, в операции были задействованы вертолеты Black Hawk и самолет C-130 Hercules.

"Один из вертолетов был атакован иранскими ПВО неподалеку от границы и покинул зону операции", – говорится в сообщении.

3 апреля СМИ сообщили, что силы Ирана уничтожили американский истребитель. Пилот катапультировался, однако мог попасть в плен. В свою очередь, центральный штаб военного командования "Хатам аль-Анбия" сообщал об уничтожении истребителя F-35.

Ранее Иран запустил несколько беспилотников в сторону американской авианосной ударной группы "Авраам Линкольн" на севере Индийского океана. Согласно спутниковым снимкам, авианосная группа отступила вглубь.

Иранские военные также заявили о поражении с помощью ракет израильского нефтяного танкера Aqua 1 в центральной части Персидского залива. В результате судно загорелось.

