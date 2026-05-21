Врач Косенкова: в жару можно выпивать не более одной чашки кофе в день

В жару можно выпивать не более одной чашки кофе в день, рассказала РИА Новости главный врач городской поликлиники № 220 столичного департамента здравоохранения Анна Косенкова.

Кроме того, от кофе лучше отказаться тем, у кого есть хронические болезни. По словам эксперта, кофеин действует как мочегонное средство, а в жаркую погоду человек и так теряет значительное количество влаги.

Ранее врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова объяснила, что оставаться бодрым в жаркую погоду помогает чай с мятой, сельдерей, айран и минеральная вода.

Врач указала на то, что организм внутри сильно разогревается переваривание высокобелковой, жирной и плотной пищи. Лучшим вариантом будет перейти на легкие белки, поскольку они требуют меньше усилий от желудочно-кишечного тракта. В частности, это может быть рыба, морепродукты или яйца.

