21 мая, 13:50

Глава СПЧ предложил показывать иконы на уроках рисования в школе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Иконы необходимо показывать школьникам на уроках рисования, так как это вершина изобразительного искусства, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Его слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что на уроках рисования обычно учат предмету по картинам в реалистичном стиле в духе "Утра в сосновом лесу" или "Богатырей". Фадеев назвал эти произведения картинами художников "второго-третьего ряда". Глава СПЧ убежден, что реалистичные картины показывают детям потому, что они якобы не поймут высокое изобразительное искусство.

Но на самом деле, по мнению Фадеева, школьники безусловно смогут проникнуться русской иконописью. Он напомнил, что раньше в каждой избе висела икона, которая не была "реалистическим" или "фигуративным" изображением, но каждый православный понимал ее смысл.

"Я хочу сказать, что люди понимают – молодые люди и дети понимают, что такое искусство", – добавил глава СПЧ.

Ранее стло известно, что в программе 5–7-х классов с нового учебного года появится предмет "духовно-нравственная культура России" (ДНК России). Изучение этой дисциплины будет направлено на формирование мировоззрения школьников на основе традиционных ценностей. Его изучение запланировано со второго полугодия, у 5-х классов оно составит 17 часов, а у 6-х и 7-х – по 34.

