Предмет "духовно-нравственная культура РФ" включат в школьную программу средних классов

Предмет "духовно-нравственная культура России" (ДНК России) появится в программе 5–7-х классов с 2026/2027 учебного года. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.

Данный предмет, как напомнили в ведомстве, был разработан по поручению президента и направлен на формирование мировоззрения школьников на основе традиционных ценностей. Его изучение запланировано со второго полугодия, у 5-х классов оно составит 17 часов, а у 6-х и 7-х – по 34.

Как подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов, предмет очень важен, поскольку он основывается на изучении нравственных ценностей и знакомит учащихся с жизнью выдающихся государственных и общественных деятелей отечества.

"Предмет должен быть по-настоящему интересным для ребят, а для этого необходим неформальный подход", – добавил он.

В свою очередь, ведомство дополнило, что для успешного введения предмета школы будут обеспечены учебными пособиями. В частности, Минпросвещения уже направило в регионы рекомендации по его преподаванию.

Кроме того, в настоящее время активно разрабатываются методические материалы и единые учебники для нового курса. Также планируется проведение курсов повышения квалификации для учителей.

С 2027/2028 учебного года нововведение планируется и у школьников 9-х классов. Теперь перед основным государственным экзаменом им придется сдавать устный экзамен по истории. Тестирование будет проводиться в форме допуска к ГИА в январе – апреле.