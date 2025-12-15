Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил создать единую государственную линейку школьных учебников по географии, сообщается на сайте Кремля.

Задачу должно выполнить правительство России с привлечением Русского географического общества (РГО), Российской академии наук (РАН), а также заинтересованных вузов и научных организаций. Президент РФ ожидает доклад до 1 апреля, ответственный – премьер России Михаил Мишустин.

Еще одним поручением главы государства стало рассмотрение возможности проведения олимпиады по географии для школьников из стран БРИКС и других дружественных государств в 2026 году. Заняться этим предстоит кабмину, образовательному фонду "Талант и успех" и РГО.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 марта 2026 года. Ответственность также была возложена на Мишустина. Помимо него, отвечать за данное поручение будут руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева и президент РГО, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Кроме того, Путин рекомендовал правительству Москвы выделить для РГО здание для размещения музея географии. Доклад должен быть представлен до 1 февраля 2026 года, ответственным назначен Сергей Собянин.

Ранее стало известно, что Минпросвещения РФ намерено ввести в образовательный процесс единые государственные учебники по всем предметам к 2032 году. По словам директора департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Александра Реута, график начала их использования уже сформирован.

Например, учебники по физкультуре для 1–11-х классов введут в 2032 году, при этом по учебникам по иностранному языку учащиеся 2–11-х классов начнут заниматься в 2031 году.

