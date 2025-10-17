Депутат Делягин предложил ввести в школах уроки психологии семейной жизни

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Депутат Госдумы (ГД) Михаил Делягин предложил ввести в школах предмет "Основы этики и психологии семейной жизни". Соответствующую просьбу парламентарий направил в Минпросвещения РФ, передает "Газета.ру".

По мнению депутата, неподготовленность молодежи к вступлению в брак и отношениям с противоположным полом ведет к ухудшению демографической ситуации в стране. Делягин напомнил, что похожий курс психологии семейной жизни в 1980-е годы преподавался в ряде столичных школ в качестве эксперимента и это показало свою эффективность.

"В настоящее время подобные дисциплины зачастую преподаются только в рамках предпрофильной подготовки", – указал депутат.

Он также указал, что введение такого предмета может повлиять на выбор профессии школьников, а базовые знания в психологии помогут заложить основы для гармоничной личности и избежать внутренних кризисов либо минимизировать их последствия.

"Курс поможет ученикам менее болезненно пережить переходный возраст и адаптироваться к отношениям с противоположным полом, а также психологически подготовиться к браку и созданию семьи", – уверен парламентарий.

Между тем Министерство просвещения России запланировало создать единые учебники по всем школьным предметам к 2028 году. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, это позволит сформировать в стране цельное образовательное пространство. Таким образом, дети из разных субъектов России смогут одинаково хорошо готовиться к экзаменам.

