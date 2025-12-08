Современные кварталы построят на бывшей промзоне на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На юге Москвы на бывшей промзоне Коломенское возведут современные кварталы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, в городе уже несколько лет проводят работы по редевелопменту бывших промзон.

"В частности, на двух участках бывшей промзоны Коломенское в районе Нагатино-Садовники реализуются два проекта КРТ, по которым будут построены современное жилье и социальные объекты. На территории общей площадью около 23 гектаров инвестор и назначенный городом оператор возведут 736,5 тысячи квадратных метров недвижимости", – отметил Ефимов.

Заммэра подчеркнул, что на участке построят около 278 тысяч квадратных метров общественно-деловых зданий. Большая их часть придется на объекты образования, которые будут находиться недалеко от жилых домов. Ефимов добавил, что благодаря строительству современных кварталов в Нагатино-Садовниках появятся почти 16,3 тысячи рабочих мест.

Один проект КРТ инвестор возведет в Каширском и Котляковском проездах. Второй появится по адресу Старокаширское шоссе, владение 2, корпуса 12 и 13. По нему уже утвердили планировочную документацию. Оба участка находятся недалеко от станций "Каширская" и "Варшавская" Большой кольцевой линии метро.

В рамках возведения современных кварталов также построят образовательный комплекс, включая детский сад на 250 мест и школу на 1 000 учеников. Строительство проектов позволит превратить городскую промзону в привлекательный и удобный для жизни район, добавил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее сообщалось, что по программе КРТ на бывшей промзоне Калошино в районе Гольяново появятся производственные объекты. Их площадь составит около 17,11 тысячи квадратных метров. Участок расположен по адресу Черницынский проезд, владение 7.

Кроме этого, рядом реализуют еще один объект КРТ. На территории 5,32 гектара построят 79,8 тысячи квадратных метров недвижимости.