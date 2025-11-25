Сергей Собянин: в Москве уже одобрено и реализуется 150 проектов КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве будут реализованы еще несколько проектов комплексного развития территорий (КРТ). Всего в столице одобрены 150 проектов, рассказал в мессенджере MAX Сергей Собянин.

По словам мэра, в рамках новых проектов построят свыше 900 тысяч квадратных метров недвижимости и создадут больше 4 тысяч рабочих мест.

"В Новогирееве на участках между путями МЦД-4 и Перовской улицей появится современный городской квартал для программы реновации, а также деловые и общественные объекты, включая центр со скалодромом", – поделился Собянин.

Кроме того, в Строгине вблизи улицы Маршала Прошлякова и проспекта Маршала Жукова появится квартал площадью около 324 тысяч квадратных метров. Здесь в том числе построят образовательный комплекс со школой для 950 учеников и детский сад.

Вместе с тем в Лосиноостровском и Ярославском районах планируется построить жилые комплексы по программе реновации общей площадью около 167 тысяч "квадратов".

"Также возведем детскую поликлинику с отделением стоматологии на 320 посещений в смену и благоустроим прилегающую территорию. В Марьине на улице Нижние Поля построим технопарк площадью порядка 75 тысяч квадратных метров", – добавил глава города.

При этом в Головинском районе на 2 участках появятся современные жилые комплексы с благоустроенной территорией. В Преображенском будут созданы подстанция скорой помощи на 20 машино-мест и жилье для программы реновации, а в Ростокине – жилой комплекс со спортивным центром и подземным паркингом.

Как уточнил Собянин, общая площадь проектов КРТ в Москве превышает 1,5 тысячи гектаров. Это позволит построить более 30,6 миллиона квадратных метров недвижимости и создать около 350 тысяч рабочих мест.

Ранее сообщалось, что свыше тысячи рабочих мест будут созданы в рамках программы КРТ в Хорошёвском районе. Под реорганизацию подпадет участок бывшей промзоны Магистральные улицы, его площадь составляет 1,69 гектара. Там будет возведена общественно-деловая недвижимость. Новые объекты войдут в состав делового центра "Большой Сити".