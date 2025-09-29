Школа, детсад и поликлиника появятся в Перове в рамках проекта КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Школа, детский сад и поликлиника появятся в столичном районе Перово в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующий проект решения опубликован на сайте правительства Москвы, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр отметил, что работы запланированы в бывшей промзоне Прожектор. На участке площадью 16,9 гектара создадут квартал с жильем и востребованной инфраструктурой.

Общая площадь недвижимости составит около 363,8 тысячи квадратных метров. После реализации проекта появятся свыше 690 рабочих мест, указал Ефимов.

Отведенный под редевелопмент участок находится в границах 1-го, 2-го, 3-го проездов Перова Поля и Зеленого проспекта, в пешей доступности от станции "Перово" Калининской линии метро.

При этом более 194 тысяч "квадратов" недвижимости придется над квартиры в жилых домах, из которых 19,4 тысячи выделят для реализации программы реновации. Недалеко от новостроек возведут поликлинику, образовательный комплекс со школой для 2 тысячи учеников и детским садом на 350 воспитанников, уточнил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее город одобрил реализацию 11 проектов КРТ, в рамках которых построят жилье по программе реновации и соцобъекты. Работы предусматривают реорганизацию более 60 гектаров земли. Участки расположены в Гольянове, Филевском Парке, Фили-Давыдкове, Ново-Переделкине, Дмитровском, Бабушкинском, Пресненском, Даниловском районах, а также Лианозове и Нагатино-Садовниках.