Жилье по реновации и соцобъекты появятся в Москве в рамках 11 проектов КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва в августе одобрила реализацию 11 проектов комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которых построят жилье по программе реновации и соцобъекты. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, всего предстоит преобразовать более 60 гектаров земли. Проекты предусматривают реорганизацию участков в 6 административных округах столицы, районах Гольяново, Филевский Парк, Фили-Давыдково, Ново-Переделкино, Дмитровском, Бабушкинском, Лианозово, Пресненском, Нагатино-Садовники и Даниловском.

"Всего там построят около 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Из них почти 500 тысяч "квадратов" придется на жилье для реализации программы реновации. В рамках проектов комплексного развития территорий также возведут и востребованные объекты инфраструктуры, включая социальные", – пояснил вице-мэр.

Как подчеркнул Ефимов, в результате будет создано 7,6 тысячи рабочих мест.

Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что один из крупнейших проектов предусматривает реорганизацию участков на Курганской, Алтайской, Уссурийской и Амурской улицах в районе Гольяново.

"Там построят 218,5 тысячи квадратных метров жилой недвижимости для реализации программы реновации. Современные многоквартирные дома возведут на участках общей площадью 8,53 гектара", – рассказал Овчинский.

Кроме того, несколько проектов направлены на формирование благоустроенных общественных пространств.

Как сообщалось ранее, в Москве летом началось строительство 32 домов по программе реновации. Например, в Восточном административном округе начали строительство 7 новостроек, а в Измайлове возводят 4 жилых комплекса. Планируется комплексное благоустройство и озеленение территорий, а дома будут построены с учетом окружающей архитектуры.

