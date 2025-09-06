Строительство 32 домов по программе реновации началось в Москве летом

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В июне-августе 2025 года началось строительство 32 домов в рамках столичной программы реновации, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что в Восточном административном округе начали строительство 7 новостроек, в Западном и Юго-Западном округе – 5, а в Юго-Восточном и Северо-Восточном – 4 объекта. Общая площадь застройки составила 676,5 тысячи квадратных метров.

Кроме того, за лето в Зюзино приступили к строительству 5 домов общей площадью 97 тысяч квадратных метров, добавил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В Измайлово начали возводить 4 жилых комплекса с общей площадью более 71 тысячи квадратных метров, а в районе Очаково-Матвеевское – 2 дома с суммарной площадью 96 тысяч квадратных метров.

Планируется комплексное благоустройство и озеленение придомовых территорий, а дома будут построены с учетом окружающей архитектуры.

Ранее Ефимов рассказывал, что в Зеленограде реализуется 3 проекта комплексного развития территорий (КРТ). Благодаря им там появится около 7,7 тысячи рабочих мест. В общей сложности будет построена более полумиллиона квадратных метров недвижимости, при этом 70% застройки придется на объекты общественно-деловой и промышленно-производственной инфраструктуры.

