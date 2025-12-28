Форма поиска по сайту

28 декабря, 22:54

Туризм

Новое пространство для туристов с гостиницей появится в кинопарке "Москино"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Новое пространство для туристов с гостиницей построят в кинопарке "Москино". Его общая площадь составит более 74 тысяч квадратных метров, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Для гостей здесь также возведут ресторан, игровые площадки, установят качели и лежаки.

"Кинопарк "Москино" пользуется популярностью у жителей и гостей столицы, поэтому мы открываем на его территории вторую гостиницу, в которой будет все необходимое для качественного отдыха и досуга: еще 202 комфортабельных номера станут доступны для посетителей", – отметил глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

Новое пространство будет находиться около фестивальной площадки. Рядом с гостиницей расположится современный комплекс "Сазан спа" площадью почти 500 квадратных метров. В нем будут доступны лаунж-зоны, сауны, хаммам, раздевалки, зона отдыха и ресепшен.

Хаммам выложат мозаичной плиткой и керамогранитом. В темное время суток архитектура комплекса будет подсвечена.

Ранее расписной деревянный дворец создали в кинопарке "Москино" для работы над фильмом "Руслан и Людмила. Волшебное путешествие". Чтобы реализовать проект, специалисты возвели временную масштабную декорацию. При этом после завершения съемочного цикла ее демонтировали.

В "Москино" рассказали о планах развития до 2030 года

