Исторический манеж станет новой площадкой для проведения шоу в "Москино"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Исторический манеж, являющийся точной копией здания у Александровского сада, открылся в кинопарке "Москино". Он станет частью конного комплекса и новой площадкой для проведения шоу, форумов, фестивалей и выставок, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Площадь манежа составляет более 7 тысяч квадратных метров. Как отметил руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, здесь уже состоялся финал "Битвы роботов". Кроме того, в составе конного комплекса будут сделаны кузницы, кареты и конюшни с лошадьми, где можно будет содержать около 60 животных.

При этом часть сооружений предназначат для технических целей. Кинематографисты смогут пользоваться лошадьми, обеспечив им необходимый уход на время съемок. Для этого в комплексе построили лазарет, склады для сена, барьеры для тренировок и трюковых репетиций. Также на площадке появятся стилизованная конюшня, скаковой круг, музей гужевой техники и административные блоки. Позже здесь построят и другие конюшни.

Финал шоу "Битва роботов" прошел в манеже 13 декабря. В нем приняли участие 32 команды, состоящие из инженеров, изобретателей, студентов университетов и любителей робототехники. Они выступали от Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, Национального исследовательского технологического университета "МИСИС" и других.

Посетители "Москино" смогли побывать на торжественной церемонии открытия, поединках роботов и награждении победителей. Москву на турнире представляли шесть команд. В результате студенты из колледжа предпринимательства № 11 заняли второе место в категории до 1,5 килограмма.

Ранее кинозавод "Москино" и крупнейшее индийское креативное агентство Jio Creative Labs подписали партнерское соглашение. В его рамках компании планируют организовать совместные кинофестивали, тематические показы фильмов, а также творческие мастер-классы. Благодаря партнерству стран миллионы зрителей из Индии и России смогут узнать и полюбить культуру друг друга.

