Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 декабря, 16:38

Город

Исторический манеж станет новой площадкой для проведения шоу в "Москино"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Исторический манеж, являющийся точной копией здания у Александровского сада, открылся в кинопарке "Москино". Он станет частью конного комплекса и новой площадкой для проведения шоу, форумов, фестивалей и выставок, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Площадь манежа составляет более 7 тысяч квадратных метров. Как отметил руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, здесь уже состоялся финал "Битвы роботов". Кроме того, в составе конного комплекса будут сделаны кузницы, кареты и конюшни с лошадьми, где можно будет содержать около 60 животных.

При этом часть сооружений предназначат для технических целей. Кинематографисты смогут пользоваться лошадьми, обеспечив им необходимый уход на время съемок. Для этого в комплексе построили лазарет, склады для сена, барьеры для тренировок и трюковых репетиций. Также на площадке появятся стилизованная конюшня, скаковой круг, музей гужевой техники и административные блоки. Позже здесь построят и другие конюшни.

Финал шоу "Битва роботов" прошел в манеже 13 декабря. В нем приняли участие 32 команды, состоящие из инженеров, изобретателей, студентов университетов и любителей робототехники. Они выступали от Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, Национального исследовательского технологического университета "МИСИС" и других.

Посетители "Москино" смогли побывать на торжественной церемонии открытия, поединках роботов и награждении победителей. Москву на турнире представляли шесть команд. В результате студенты из колледжа предпринимательства № 11 заняли второе место в категории до 1,5 килограмма.

Ранее кинозавод "Москино" и крупнейшее индийское креативное агентство Jio Creative Labs подписали партнерское соглашение. В его рамках компании планируют организовать совместные кинофестивали, тематические показы фильмов, а также творческие мастер-классы. Благодаря партнерству стран миллионы зрителей из Индии и России смогут узнать и полюбить культуру друг друга.

Киностудия имени Горького и "Москино" учредили индустриальную премию "Цех. За кадром"

Читайте также


город

Главное

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика