"Москино" договорилось о партнерстве с кинопроизводителями из Индии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

По итогам международного форума "Культура. Медиа. Цифра" кинозавод "Москино" и крупнейшее индийское креативное агентство Jio Creative Labs подписали партнерское соглашение, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента культуры Москвы.

В его рамках компании планируют организовать совместные кинофестивали, тематические показы фильмов, а также творческие мастер-классы.

"Индия – страна с уникальной кинотрадицией и активно развивающимся креативным сектором, и совместными усилиями мы сможем создать проекты, которые не только обогатят культурную жизнь наших стран, но и откроют новые возможности для кинематографистов и творческих предпринимателей", – рассказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

В рамках форума "Культура. Медиа. Цифра", организованного 6 и 7 ноября в Москве, при участии агентства Jio Creative Labs состоялись съемки развлекательного шоу о столице России. В нем снялись индийские блогеры-миллионники Бхавин Бханушал и Арьен Каточа.

Как отметил генеральный директор агентства Jio Creative Labs Адитья В. Бхата, совместные съемки шоу стали основой для долгосрочного сотрудничества. Благодаря партнерству стран миллионы зрителей из Индии и России смогут узнать и полюбить культуру друг друга.

Ранее Фурсин на форуме "Культура. Медиа. Цифра" заявил, что Москва планирует создание совместных кинопроекторов с другими странами. Он отметил, что для этого было учреждено несколько грантов и субсидий. Также Сергей Собянин утвердил рибейты для совместных международных проектов.