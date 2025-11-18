Третья часть франшизы "Аватар" появится на российских экранах в конце декабря

Фото: постер из фильма "Аватар: Пламя и пепел"; режиссер – Джеймс Кэмерон; производство – 20th Century Fox

Третий фильм франшизы "Аватар" выйдет в мировой прокат 19 декабря этого года. В российских кинотеатрах картину "Огонь и пепел" покажут 25 декабря, сообщил портал Cinemaplex.

После премьеры фильма в Голливуде съемочная группа вместе с режиссером Джеймсом Кэмероном поедет в международное турне. Фильм покажут зрителям в Лондоне, Париже, Токио и других столицах мира.

Продолжительность картины – 3 часа 15 минут. Фильм "Огонь и пепел" является самым длинным из франшизы. Сюжет картины посвятили семье главных героев Джейка и Нейтири, а также их борьбе с враждебным племенем.

Ранее был опубликован второй трейлер фильма "Огонь и пепел". В видео можно заметить представителей клана Мангкван из Пепельной деревни, чьи земли уничтожил вулкан. Также Кэмерон отметил, что третья часть станет последней во франшизе.