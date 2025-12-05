Форма поиска по сайту

Зеленский пообещал объявить нового главу своего офиса в ближайшее время

Фото: ТАСС/Zuma

Решение о назначении нового главы офиса президента Украины после увольнения с этого поста Андрея Ермака будет принято в ближайшее время. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем видеообращении.

По его словам, в четверг, 4 декабря, он провел дополнительные встречи с кандидатами на эту должность.

Зеленский сообщил об отставке Ермака после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело в его доме обыски. При этом, по данным СМИ, они не были связаны с делом о коррупции в энергетике.

По мнению журналистов, на место Ермака могут назначить премьер-министра страны Юлию Свириденко. Если она получит эту должность, ее пост может занять министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

