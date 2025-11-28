Фото: ТАСС/POOL/SARAH MEYSSONNIER

После отставки главы офиса президента Украины Андрея Ермака следующим окажется сам лидер страны Владимир Зеленский, поскольку крах киевского режима уже наступил. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Владимир Джабаров.

"Они действовали в паре, они работали всегда вместе. Не мог заниматься коррупцией второй человек государства, по сути, он был вторым человеком государства, Ермак. А первый об этом ничего не знал. Я думаю, что это давление американцев, эти обыски сегодня, которые были в его доме, ему (Зеленскому – Прим. ред.) четко дали понять – шутки закончились", – подчеркнул сенатор.

Как написал в своем телеграм-канале посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, Зеленский наивно думает, что, сдавая своих подельников, сможет выиграть время для договоренностей о собственных перспективах.

В свою очередь, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал ТАСС о влиянии отставки Ермака на переговоры об урегулировании конфликта, вспомнив слова Владимира Путина о том, что заключать соглашения с нынешним киевским режимом бессмысленно.

"Лучший ответ дал президент России Владимир Путин, когда сказал, что переговариваться можно, но заключать соглашения сейчас не с кем", – указал Азаров.

При этом, по данным издания "Инсайдер", главой офиса Зеленского могут назначить премьер-министра Украины Юлию Свириденко. Однако для этого она должна будет уйти с занимаемого поста. Среди кандидатур нового премьера издание выделило министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 28 ноября объявило о проведении обысков в доме Ермака. Как утверждали СМИ, они связаны с делом о коррупции в энергетике. Ермак подтвердил информацию о проведении обысков.

Спустя время Зеленский объявил об отставке Ермака. Он также заявил о грядущей перезагрузке в офисе президента Украины.

