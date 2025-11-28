Форма поиска по сайту

28 ноября, 11:16

Политика

Глава офиса Зеленского Ермак подтвердил обыски в своем доме

Фото: ТАСС/AP/Jose Luis Magana

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак подтвердил информацию о проведении антикоррупционными органами обысков в его доме. Об этом политик написал в своем телеграм-канале.

"Сегодня (28 ноября. – Прим. ред.) НАБУ и САП действительно проводят процессуальные действия у меня дома. <...> С моей стороны – полное содействие", – следует из поста.

Ермак отметил, что следователям предоставлен полный доступ к квартире, а адвокаты активно взаимодействуют с правоохранителями. При этом политик не уточнил, где он сам находится в данный момент.

В свою очередь, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что украинское НАБУ готовится выдвинуть обвинения против главы офиса Зеленского. Сообщение он опубликовал в своем телеграм-канале, однако не стал раскрывать источник данной информации.

О проведении обысков в доме Ермака объявило ранее само Национальное антикоррупционное бюро Украины. Следственные действия санкционированы и проводятся в рамках расследования. Как пояснил корреспондент Financial Times Кристофер Миллер, они связаны с делом о коррупции в энергетике.

До этого аналогичные мероприятия проводились в компании "Энергоатом", у бывшего министра юстиции Украины Германа Галущенко и у предпринимателя Тимура Миндича. Выяснилось, что участники организации разработали коррупционную схему для украинского предприятия. Ущерб от их действий составил около 100 миллионов долларов.

Позже НАБУ предъявило обвинение 7 участникам преступной схемы, фигурантом также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Позднее Верховная рада уволила Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук.

При этом депутат Верховной рады Сергей Рахманин выразил сомнения в том, что украинский лидер уволит Ермака с его должности. По мнению парламентария, для преодоления политического кризиса Зеленскому необходимо публично признать свою ответственность.

