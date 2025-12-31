Форма поиска по сайту

Новости

Новости

02:57

Политика

Глава ГКНБ Киргизии отчитал представителя китайской компании за русский язык

Фото: ТАСС/EPA/IGOR KOVALENKO

Председатель Госкомитета по национальной безопасности Киргизии (ГКНБ) Камчыбек Ташиев отчитал представителя китайской компании China Road за знание только русского языка. Об этом сообщает издание NewTimes.kz.

Во время совещания со строителями, работающими на трассе на южном берегу озера Иссык-Куль, Ташиев поинтересовался у представителя China Road, на каком языке с ним можно общаться – на киргизском или русском. В ответ китайский бизнесмен сказал, что знает только русский язык.

"Почему до сих пор не научились говорить по-киргизски? China Road уже сколько работает в Киргизии – 20 лет? И что, по-киргизски не умеете разговаривать? Учитесь!" – ответил Ташиев.

Ранее власти Киргизии заявили, что не планируют вводить норму о въезде в республику граждан РФ исключительно по загранпаспортам.

СМИ утверждали, что Киргизия якобы собирается запретить россиянам въезд в республику по внутренним паспортам. Уточнялось, что норма начнет действовать 1 января 2026 года.

Тем не менее в МИД Киргизии подчеркнули, что это информация не соответствует действительности.

