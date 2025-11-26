Путин сыграл на национальном киргизском инструменте

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Владимир Путин сыграл на комузе (киргизский народный трехструнный щипковый музыкальный инструмент. – Прим. ред.) во время экскурсии по юрте "Энесай". Соответствующие кадры разместила пресс-служба Кремля.

Президент РФ во время экскурсии взял музыкальный инструмент в руки и попытался понять, как на нем сыграть. Тогда сопровождающие сообщили российскому лидеру, что комуз является трехструнным.

"Да-да, это я знаю", – ответил Путин.

После этого мужчина в национальной одежде сыграл президенту РФ отрывок мелодии. Затем российский лидер стал сам перебирать струны.

В тот момент белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что музыкальный аппарат не настроен. Тогда глава РФ положил комуз на место и поблагодарил сопровождающего за возможность сыграть на инструменте.

На экскурсии также были лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон.

Путин прибыл в Киргизию с госвизитом 25 ноября. В этот день он и Жапаров возложили венки к Вечному огню на площади Победы, а на следующий день состоялись российско-киргизские переговоры.

Во время встречи с Жапаровым Путин отметил, что Россия с удовлетворением констатирует, что Киргизия является стабильным и надежным партнером с внутриполитической точки зрения. Это одно из ключевых условий для будущего развития торгово-экономических и инвестиционных связей.

Помимо этого, Россия и Киргизия подписали 7 документов. В их число вошло совместное заявление президентов об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства.

Кроме того, Путин встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко. 27 ноября президент РФ примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ и пообщается с журналистами кремлевского пула.

