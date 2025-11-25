Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин прилетел с рабочим визитом в Бишкек. У трапа его встретил президент Киргизии Садыр Жапаров.

В аэропорту Манас в честь прибытия российского лидера были подняты государственные флаги, а также выстроен почетный караул.

Путин будет находиться в Бишкеке в период с 25 по 27 ноября. По словам помощника российского лидера по внешнеполитическим вопросам Юрия Ушакова, сперва президент вместе с Жапаровым возложит венки к Вечному огню на площади Победы. После этого главы двух государств отправятся на неформальный ужин.

26 ноября пройдут протокольные мероприятия, предусмотренные в рамках рабочего визита, а также российско-киргизские переговоры. Кроме того, Путин встретится с белорусским лидером Александром Лукашенко.

27 ноября глава государства примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ и пообщается с журналистами кремлевского пула.

Ранее Жапаров заявил, что власти Киргизии не собираются отказываться от партнерства с Россией, несмотря на требования стран Запада. В свою очередь, Путин отмечал, что одной из важнейших составляющих сотрудничества двух стран являются культурно-гуманитарные связи.

