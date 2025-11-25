Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 16:14

Политика

Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин прилетел с рабочим визитом в Бишкек. У трапа его встретил президент Киргизии Садыр Жапаров.

В аэропорту Манас в честь прибытия российского лидера были подняты государственные флаги, а также выстроен почетный караул.

Путин будет находиться в Бишкеке в период с 25 по 27 ноября. По словам помощника российского лидера по внешнеполитическим вопросам Юрия Ушакова, сперва президент вместе с Жапаровым возложит венки к Вечному огню на площади Победы. После этого главы двух государств отправятся на неформальный ужин.

26 ноября пройдут протокольные мероприятия, предусмотренные в рамках рабочего визита, а также российско-киргизские переговоры. Кроме того, Путин встретится с белорусским лидером Александром Лукашенко.

27 ноября глава государства примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ и пообщается с журналистами кремлевского пула.

Ранее Жапаров заявил, что власти Киргизии не собираются отказываться от партнерства с Россией, несмотря на требования стран Запада. В свою очередь, Путин отмечал, что одной из важнейших составляющих сотрудничества двух стран являются культурно-гуманитарные связи.

Читайте также


властьполитика

Главное

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика