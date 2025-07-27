Путин поздравил Жапарова с 25-летием подписания декларации о союзничестве

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Владимир Путин поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с 25-летием подписания декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве между двумя странами. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Как подчеркнул российский лидер, документ 2000 года открыл новый этап в отношениях между государствами. В частности, он создал основу для укрепления сотрудничества и диалога между РФ и Киргизией в ключевых областях.

Путин выразил убежденность, что благодаря совместным усилиям стран будет обеспечено дальнейшее активное развитие двусторонних отношений, а также плодотворное сотрудничество в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур. Президент считает, что это отвечает интересам народов и способствует безопасности, стабильности и процветанию в евразийском регионе.

"Искренне желаю вам крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Киргизской Республики – мира и процветания", – резюмировал Путин.

Ранее Жапаров заявил, что власти Киргизии не собираются отказываться от партнерства с Россией, несмотря на требования стран Запада. Глава Киргизии отметил, что с начала конфликта на Украине многие западные государства продолжают осуждать российскую сторону.

В свою очередь, Владимир Путин отмечал, что одной из важнейших составляющих партнерства РФ и Киргизии являются культурно-гуманитарные связи.