Президент Киргизии Жапаров заявил, что не откажется от партнерства с РФ

Фото: kremlin.ru

Власти Киргизии не собираются отказываться от партнерства с Россией, несмотря на требования стран Запада. Об этом сообщил президент республики Садыр Жапаров в интервью агентству "Кабар".

Глава Киргизии отметил, что с начала конфликта на Украине многие западные государства продолжают осуждать российскую сторону.

"Безусловно, есть западные страны, которые просят нас не сотрудничать с Россией. Однако я всегда открыто и искренне отвечаю им: "Мы не можем отказаться от сотрудничества с Россией", – приводит ТАСС слова Жапарова.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи со своим киргизским коллегой Адылбеком Касымалиевым потребовал прекратить давление в отношении российских компаний. Глава кабмина призвал обеспечить защиту прав и законных интересов российских инвесторов.

В свою очередь, Владимир Путин отмечал, что одной из важнейших составляющих партнерства РФ и Киргизии являются культурно-гуманитарные связи. По словам президента, Россию и Киргизию связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, страны эффективно взаимодействуют в рамках Евразийского экономического союза, СНГ, ОДКБ, ШОС и в других международных структурах.